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國民黨：近10年財務人事資料 與救國團沒瓜葛

2017-02-24  11:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對「救國團是否為國民黨附隨組織」召開聽證程序，利害關係人代表國民黨行管會主委邱大展表示，他翻了國民黨10年內的財務與人事資料，找不到與救國團有瓜葛的資料，「黨產會說民國41年（救國團成立時間）後有一部分有影響過，到現在前後65年間，只要有一次就算（附隨組織）嗎？」並批黨產會濫用行政權，「這不叫做腐化，什麼叫做腐化？」

聽證會今釐清兩項爭點，包括「救國團成立時起，其人事、財務、業務是否受國民黨實質控制？」及「救國團是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制？」

邱大展接著批評，黨產會主委顧立雄曾經是國民黨黨員，「他有對國民黨比較好嗎？」黨產會委員楊偉中過去是國民黨發言人，現在卻修理國民黨最兇。

邱大展也直言，「65年之間，（救國團）的確跟國民黨有過關係，但那是代領轉發關係」，當時救國團是國防部總政治部下面的單位，「有拿到任何國民黨補助救國團的證據嗎？」也請黨產會舉出證據，證明救國團獨立成立社團法人，是否有付一毛錢給國民黨？

國民黨委任律師張少騰也說，對黨產會對附隨組織的認定，應以現狀為準，國民黨過去10年財報也顯示，國民黨現在沒有控制救國團。

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  • 邱大展表示，他翻了國民黨10年內的財務與人事資料，找不到與救國團有瓜葛的資料。（資料照，記者羅沛德攝）

    邱大展表示，他翻了國民黨10年內的財務與人事資料，找不到與救國團有瓜葛的資料。（資料照，記者羅沛德攝）

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