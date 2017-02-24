228台南大遊行 郭正典：阿扁是現代228受害者

2017-02-24 10:49

〔記者蔡文居／台南報導〕「阿扁聯誼會」將於2月28日下午舉辦「哀悼228大屠殺70週年，台灣建國．阿扁無罪」台南市大遊行。遊行起點在台南市政府旁邊的228紀念公園，2時開始整隊，2時28分準時出發。

阿扁聯誼會總召集人郭正典表示，台灣人要爭脫228的束縛，阿扁沒救，台灣就不可能轉型正義，即使民進黨已經執政，國會也過半，阿扁依舊無法獲得自由，自己人執政還是這樣，台灣人何時可以出頭天？原以為總統選後，阿扁的問題也可獲得解決，但事情依舊，選這一天舉辦遊行，就是要提醒大家阿扁就是現代228的受害者。

阿扁聯誼會今天在台南市議會舉行記者會，出席人員包括郭正典、台南市議員蔡旺詮、楊中成、台南市扁友會會長黃永田、成大教授梁文鞱、台南環盟理事長黃安調、 民進黨黨代表林志文等人。

主辦單位表示，這一次舉辦遊行的目的，包括：

1.悼念在1947年228大屠殺中被無故殺害的所有不幸受難者，以十二萬分沉重的心情向他們表示哀悼、追思之意。

2.強烈要求拆除所有「蔣魔頭」銅像及更改以他名字命名的街道和建築物或機構之名稱，包括中正紀念堂及中正大學等。

3.呼籲全體台灣同胞團結一致，努力建立「台灣國」，找到台灣人永遠的活路，嘛ㄟ凍乎萬代子孫有一個生活的依靠。

4.強力呼籲蔡英文總統在最短的時間內無罪特赦阿扁總統、郭瑤琪部長，以及其他政治迫害受難者。

遊行路線：市政府228公園→右轉 建平路→右轉 府前路→左轉 西門路→右轉 民族路→右轉 忠義路→左轉 中正路→預估在4時左右抵達「湯德章紀念公園，隨即舉辦「演講活動」。所有行程預估在下午5時30分左右圓滿結束。

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