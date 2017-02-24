考試院人事同意權今投票 國民黨團「拒投」
2017-02-24 10:55
〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今天進行考試院副院長李逸洋與考試委員陳慈陽的人事同意權投票，預料通過後將可加速啟動年金改革。但國民黨黨團批評，民進黨政府與李逸洋本人，既主張廢除考試院，卻又提名人選補缺，是「認知錯亂」，因此一致決議「拒絕進場投票」。
立法院議場現正進行考試院人事同意權投票，因民進黨立委人數過半，料將順利通過，考試院人事補齊後，李逸洋最快可在下週四下午主持全院審查會議，討論年金改革相關修法案。惟立法院國民黨黨團今早召開黨團大會，決議全數國民黨立委「拒絕投票」。
立法院國民黨黨團總召廖國棟表示，日前審查會時，李逸洋被問及對考試院存廢的立場，「竟然回答要看立法院決定」。廖國棟批評他是「認知錯亂」，因這是憲政層次議題，透過社會共識與修憲才可能廢除，立法院僅是最後關鍵；廖國棟認為，李逸洋基本思維混淆，不適任考試院副院長，因此拒絕投票。
國民黨黨團書記長王育敏則說，民進黨一向主張廢除考試院，但身為主張「廢考」的政黨，「竟看到空缺就要補好補滿」，國民黨黨團絕對不接受此種昨是今非的做法，全數拒絕投票。
國民黨黨團首席副書記長林為洲則嗆聲民進黨，要不從今天開始不再談「廢考」，要不趕快提出修憲，否則是否代表這次補提名只是為了年金改革的短期目的？林為洲進一步質疑，民進黨日後會否尊重考試院委員會的合議制？如果考試院的年改不符民進黨期待，是不是到時又要廢除考試院？
國民黨孔文吉強調，此次人事補提名沒有原住民代表，身為原住民立委的他，「非常遺憾也非常憤怒」，他批評總統蔡英文不像前總統馬英九，提名了阿里山鄒族的浦忠成擔任考委，以此批「蔡英文口惠不實」。他呼籲蔡英文應該再次鄭重向全國原住民道歉。
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