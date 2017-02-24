| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中驚傳一氧化碳中毒 一家2死4傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

年金改革議題 柯建銘：有信心本會期能通過

2017-02-24  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕 民進黨團今天上午舉行立法院黨團大會，黨團總召柯建銘會後接受媒體訪問，他說「一票都不會跑，一定會過的」，對於年金改革第一關考試委員的人事同意權他很有信心。

據《蘋果》報導，柯建銘也表示，未來新的考試院副院長產生後，必須參加3月2日考試院院會，是日也是銓敘部提出的「年金改革草案」首度交付考試院全院委員會審查，期待考試院副院長能由李逸洋來擔任，在考試院全院委員會能順利通過年金改革草案，下個月底前能送到立法院來。

柯建銘補充，立法院本會期法定會期是到五月底，但法案4月送過來根本來不及審查，因此一定會加開臨時會或延會來處理，也務求年金改革和稅改法案能順利通過。

廣告
  • 民進黨團總召柯建銘表示，有信心本會期通過年金改革和稅改法案。（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨團總召柯建銘表示，有信心本會期通過年金改革和稅改法案。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 李逸洋 柯建銘 稅改法案 考試院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：年金改革議題 柯建銘：有信心本會期能通過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.