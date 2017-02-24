年金改革議題 柯建銘：有信心本會期能通過

2017-02-24 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕 民進黨團今天上午舉行立法院黨團大會，黨團總召柯建銘會後接受媒體訪問，他說「一票都不會跑，一定會過的」，對於年金改革第一關考試委員的人事同意權他很有信心。

據《蘋果》報導，柯建銘也表示，未來新的考試院副院長產生後，必須參加3月2日考試院院會，是日也是銓敘部提出的「年金改革草案」首度交付考試院全院委員會審查，期待考試院副院長能由李逸洋來擔任，在考試院全院委員會能順利通過年金改革草案，下個月底前能送到立法院來。

柯建銘補充，立法院本會期法定會期是到五月底，但法案4月送過來根本來不及審查，因此一定會加開臨時會或延會來處理，也務求年金改革和稅改法案能順利通過。