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拿黨主席連署書給馬英九 潘維剛自爆：他沒簽名

2017-02-24  10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕將參選國民黨主席的前立委潘維剛，今早接受廣播訪問時表示，正式宣布參選前，已經拜訪過前黨主席馬英九、連戰、吳伯雄等人，昨晚還打電話給現任黨主席洪秀柱，「洪說很好，贊成我的理念和想法，大家都會支持國民黨！」自己也拿連署書請馬英九連署，但他沒簽名，只允諾會來為她站台。

潘維剛指出，自己體悟到參與才能創造改變，「我不會跟馬英九特意保持距離」，還當面請馬幫自己連署，「他楞了一下，他說大家都支持，不好意思幫我連署，自己也體諒他！」

潘維剛說，至於其他前黨主席，也跟自己說不能幫誰連署，結果沒有簽名。主持人追問，那有沒有去見洪秀柱？潘回答，「昨天晚上我有跟洪秀柱通電話，他說很好，贊成我的理念和想念，大家都會支持國民黨！」

對於參選黨主席接下來是否選總統，潘維剛認為，國民黨最重要是尋覓人才，面對2018年、2020年都是挑戰，「成功不必在我」，也沒想過要選台北市長。

潘維剛說，不是看到民進黨弱才會出來選，不能等到溫水煮青蛙，縣市長選舉國民黨若沒有拿下兩都或3都，黨主席不管是她或別人就要下台，至少要能夠拿下台北、新北。

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  • 前國民黨立委潘維剛今受訪表示，正式宣布選黨主席前，已拜訪過過前黨主席馬英九、連戰、吳伯雄等人。（記者陳鈺馥攝）

    前國民黨立委潘維剛今受訪表示，正式宣布選黨主席前，已拜訪過過前黨主席馬英九、連戰、吳伯雄等人。（記者陳鈺馥攝）

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