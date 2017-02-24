潘維剛表態選黨主席 承諾一定堅持選到底

2017-02-24 09:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今日將宣布參選國民黨主席的前立委潘維剛，早上接受「蔻蔻早餐」專訪，談及參選動機時表示，「真正讓我決定要參選是這20天左右」，自己覺得台灣經濟怎麼辦？還要考慮下一世代的未來，民進黨政策太讓人擔心，在野黨則是制衡力量都看不見了，參選黨主席「一定堅持選到底」。

主持人問及，為何要站出來選黨主席？潘維剛指出，去年1月時很多朋友就鼓勵她參選，認為應繼續從政，勸進選市長或黨主席，原本自己也沒動念，覺得應該要退休。並強調，「有人說參選不是誰的側翼，就是幹嘛的」，其實選黨主席自己原本也沒動意，今年農曆過年還在美國度過，2月時剛好接到前國策顧問的電話，才知道報紙寫說要參選。

針對外傳是吳敦義競選辦公室發言人林火旺請潘出來選。潘維剛說，他是我嫂嫂的親姊夫，「你想他會嗎？」他不是會做這種事的人，「林火旺是台大哲學系很感性的人。」

潘維剛指出，人生的空窗期是2000年落選時，當時連戰要她接組發會和婦女部職務，她跟每個參選的陣營都很熟，只是大家都以為跟吳較好，自己以前是跟吳敦義很熟，大家都是立法院同事，位置就坐在隔壁的隔壁。

另一參選人郝龍斌也是黃復興出身，潘維剛說，沒有「正統黃復興」這樣區分，只是自己黨籍是黃復興，一開始就在黃復興地方黨部，也從小在眷村長大，媽媽則是台灣屏東人，外公外婆都不會講國語，「我們家不說台語要罰錢」，但自己台語不太流利。

潘維剛指出，「參與才能創造改變」，國民黨有32萬黨員，更有忠貞愛國的，希望曾擁有黨權，但還沒有補繳黨費的人趕快回來，自己參選就會選到底。