| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中驚傳一氧化碳中毒 一家2死4傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

中客不來外媒看好 傅崐萁卻這樣說...

2017-02-24  10:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕德國之聲中文網日前以「台灣：沒有大陸客，旅遊也有春天」為題，報導台灣在中國觀光客驟減後，仍舊沒有被擊倒，反而因為其他幾個國家旅客人數大幅成長，讓旅遊人數創新高。不過花蓮縣長傅崐萁昨接受中廣董事長趙少康專訪，仍痛批政府拒絕中客來台，是違逆世界潮流。

《德國之聲》報導指出，這樣的發展符合總統蔡英文提出減少對中國經濟依賴與加強與東南亞國家連結的主張，昔日被忽略的越南、泰國、印尼等等，如今都被台灣政府視為崛起的新興市場。報導也認為另一個原因在於，相對近年令人不敢恭維的，搭著大巴士蜂擁而至的中國人，來自日本、韓國或者新加坡的遊客，購買更強且興趣更加廣泛。

對照於《德國之聲》的報導，傅崐萁則持相反看法，他說，現在蔡總統的兩岸政策，拒絕了全世界最大的市場，無異是違逆了世界潮流。眾所皆知，中客是全世界購買力最強的客源，雖然此路不通且國家政策持如此，拒絕全世界最大的市場，跟21世紀的國家背道而馳，未來他擔憂萬一大三通斷航，花蓮國際機場至少還可以作為台灣第三大的中轉機場。

傅崐萁認為總統蔡英文去年在就職典禮上說尊重1992年的會談的歷史事實，他希望總統能直接承認「九二共識」。他說：「就差那一句話九二共識，總統東繞西繞繞了半天，乾脆就講出來吧，為了台灣二千三百萬人，講出來有什麼不可以」。

廣告
  • 花蓮縣長傅崐萁（左）接受中廣董事長趙少康（右）預錄專訪。（花蓮縣政府提供）

    花蓮縣長傅崐萁（左）接受中廣董事長趙少康（右）預錄專訪。（花蓮縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客 傅崐萁 德國之聲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：中客不來外媒看好 傅崐萁卻這樣說...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.