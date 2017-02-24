中客不來外媒看好 傅崐萁卻這樣說...

2017-02-24 10:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕德國之聲中文網日前以「台灣：沒有大陸客，旅遊也有春天」為題，報導台灣在中國觀光客驟減後，仍舊沒有被擊倒，反而因為其他幾個國家旅客人數大幅成長，讓旅遊人數創新高。不過花蓮縣長傅崐萁昨接受中廣董事長趙少康專訪，仍痛批政府拒絕中客來台，是違逆世界潮流。

《德國之聲》報導指出，這樣的發展符合總統蔡英文提出減少對中國經濟依賴與加強與東南亞國家連結的主張，昔日被忽略的越南、泰國、印尼等等，如今都被台灣政府視為崛起的新興市場。報導也認為另一個原因在於，相對近年令人不敢恭維的，搭著大巴士蜂擁而至的中國人，來自日本、韓國或者新加坡的遊客，購買更強且興趣更加廣泛。

對照於《德國之聲》的報導，傅崐萁則持相反看法，他說，現在蔡總統的兩岸政策，拒絕了全世界最大的市場，無異是違逆了世界潮流。眾所皆知，中客是全世界購買力最強的客源，雖然此路不通且國家政策持如此，拒絕全世界最大的市場，跟21世紀的國家背道而馳，未來他擔憂萬一大三通斷航，花蓮國際機場至少還可以作為台灣第三大的中轉機場。

傅崐萁認為總統蔡英文去年在就職典禮上說尊重1992年的會談的歷史事實，他希望總統能直接承認「九二共識」。他說：「就差那一句話九二共識，總統東繞西繞繞了半天，乾脆就講出來吧，為了台灣二千三百萬人，講出來有什麼不可以」。