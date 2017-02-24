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未交代「兩顆子彈」疑點？ 詹啟賢要求到中常會報告

2017-02-24  09:36

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨副主席陳鎮湘日前與黃復興黨部幹部座談時，質疑黨主席參選人詹啟賢未清楚交代「兩顆子彈」疑點，詹啟賢今日上午親自出面嚴正聲明，痛陳這是對他一生人格的嚴重指控，要求黨主席洪秀柱讓他到中常會上報告，並接受中常委質詢，他強調，自己如有任何不法，對不起國民黨之事，將立刻退黨、退選。

詹啟賢說，陳鎮湘公開對319槍擊事件所提出的質疑，讓他非常痛心，因為這是對他一生人格的嚴重指控，在他人生上是一個嚴重污點，這也是國民黨與中華民國歷史上的大事，不容混淆！

對於媒體詢問，陳鎮湘此時質疑「兩顆子彈」的問題，用意為何？詹啟賢說，這的問題應該由陳鎮湘自己來回答，他並再度強調，這件事情不只是國民黨主席選舉的事，也是攸關國民黨黨史以及中華民國歷史的大事。

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢針對黨內質疑他沒有清楚交代「兩顆子彈」一事，要求到中常會報告並接受詢問。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢針對黨內質疑他沒有清楚交代「兩顆子彈」一事，要求到中常會報告並接受詢問。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 319槍擊案 兩顆子彈 國民黨主席選舉 詹啟賢
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