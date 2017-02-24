洪秀柱做得好不好？郝龍斌：大家自有公斷

被問到現任國民黨主席洪秀柱帶領國民黨出了什麼問題時，他說，洪秀柱做得好不好，他不做太多評論，大家自有公斷。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-24 09:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天上午接受廣播節目專訪，面對主持人詢問現任黨主席洪秀柱帶領國民黨出了什麼問題時，他說，洪秀柱做得好不好，他不做太多評論，「大家自有公斷」，至於路線問題，他強調自己的主張與過去國民黨的主張一樣，也就是九二共識、一中各表，至於洪秀柱的路線是否也一樣，他不確定。

至於洪秀柱去年主導十九全通過的「和平政綱「，郝龍斌說，在兩岸對等、尊重以及台灣內部有共識的前提下，他支持兩岸簽署和平協議，他並抱怨當初黨內研擬政綱文字時，自己強烈要求要加入「在台灣內部有共識下」這幾個字，但很遺憾最後並沒有加進去。

郝龍斌說，他所要走的路線就是捍衛中華民國、反對台獨，過去在九二共識、一中各表的前提下，兩岸和平穩定發展，今天台灣經濟出問題、兩岸關係緊張、外交出問題，就是因為民進黨不接受九二共識。

他進一步表示，台灣內部的共識就是中華民國，兩岸之間的共識則是一中各表，所謂「深化九二共識」或兩岸要簽署其他協議，都必須以兩岸有共識、台灣內部有共識為前提，否則任何的說法都不如九二共識、一中各表。

對於競爭對手吳敦義、詹啟賢最近都表態願意參選2020大選，郝龍斌說，黨主席要無私，如果自我定位最好，就會把別人排除掉，做黨主席絕對不能有捨我其誰的心態，而且要在贏的前提下，要做到無私。

郝龍斌指出，如果他當選黨主席，決策會做到多元包容、集體領導，他要組成一個領導核心，菁英決策，讓立法院黨團總召進入決策核心，同時因應2018選舉要組成一個「市政監督團」，提供藍營任何一位準備參選者經驗，協助參選人批評市政缺失。