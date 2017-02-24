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曾讀我陸軍官校！ 他推動台灣與宏國經貿合作...

在1月9日時蔡英文訪宏國與該國總統葉南德茲舉行雙邊會談。（記者蘇永耀攝）

2017-02-24  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯總統葉南德茲去年曾來台訪問，幕後的推手為宏都拉斯經濟發展部部長傅哲倫，他在年輕時獲宏國軍方選拔，成為和台灣軍事交換學生，他積極推動兩國經貿合作，也多次來台做訪問。

《時報周刊》報導，傅哲倫18歲從宏國軍預備學校畢業，由於表現優秀、反應靈敏，獲宏國軍方選拔，成為和台灣軍事交換學生，進入我陸軍官校就讀，當時他結交了不少台灣的好友，這30年來他幾乎每年都來台與朋友相聚。

傅哲倫積極推動兩國經貿合作，促成宏國總統葉南德茲來台訪問，他在一前年接任宏國經濟發展部部長後，常會在來台拜訪以往在陸軍官校的同學好友們時，告訴他們雙方經貿合作的可能方向，這些同校好友也協助推動。

去年蔡英文當選總統，葉南德茲對蔡相當陌生，所以就沒有來台參加總統就職典禮，去年7月傅哲倫來台，這些同校好友建議他回國後，可請葉南德茲安排來台訪問，最後在9月間，葉南德茲答應赴台訪問，在10月初來台。

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