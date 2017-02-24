2018議員選戰美女刺客多！ 戳戳妹、豬肉公主都上榜

張采婕在2015年因為工作時被媒體挖掘，立即一炮而紅。（圖擷自「采婕Charlene」臉書）

2017-02-24 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕2018年選戰已有煙硝味，據悉各政黨將派出新世代參選，國民黨、時代力量、民進黨以及「白色力量」還要各自派出美女刺客！

各政黨都認為，不可忽視政治新浪潮的威力，開始重視讓新生代出頭。先前傳出國民黨將派出新聞主播鍾沛君、選美小姐朱珍瑤、國民黨議員厲耿桂芳的姪女耿葳，及前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯等4人參選台北市議員。

《時報周刊》報導，民進黨將派出台北市議員陳建銘愛女陳思宇；時代力量人選則有1年多前在網路上爆紅、甚至登上外媒版面的「豬肉公主」張釆婕、國會助理林穎孟；白色力量代表為柯文哲的「失言救星」、台北市長辦公室新聞連絡人「戳戳妹」葉芝邑。

葉芝邑常常會阻止柯P「失言」。照片為葉芝邑替柯文哲整理頭髮。（資料照，記者涂鉅旻攝）

國會助理林穎孟（中）。（資料照，記者羅沛德攝）