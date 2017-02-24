快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
2018議員選戰美女刺客多！ 戳戳妹、豬肉公主都上榜
2017-02-24 07:55
張采婕在2015年因為工作時被媒體挖掘，立即一炮而紅。（圖擷自「采婕Charlene」臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年選戰已有煙硝味，據悉各政黨將派出新世代參選，國民黨、時代力量、民進黨以及「白色力量」還要各自派出美女刺客！
各政黨都認為，不可忽視政治新浪潮的威力，開始重視讓新生代出頭。先前傳出國民黨將派出新聞主播鍾沛君、選美小姐朱珍瑤、國民黨議員厲耿桂芳的姪女耿葳，及前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯等4人參選台北市議員。
《時報周刊》報導，民進黨將派出台北市議員陳建銘愛女陳思宇；時代力量人選則有1年多前在網路上爆紅、甚至登上外媒版面的「豬肉公主」張釆婕、國會助理林穎孟；白色力量代表為柯文哲的「失言救星」、台北市長辦公室新聞連絡人「戳戳妹」葉芝邑。
葉芝邑常常會阻止柯P「失言」。照片為葉芝邑替柯文哲整理頭髮。（資料照，記者涂鉅旻攝）
國會助理林穎孟（中）。（資料照，記者羅沛德攝）
台北市議員陳建銘愛女陳思宇。（圖取自臉書）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 「薪」情好嗎？ 2016年平均月薪近49K 創新高
- 《乾燥季節 肌膚SOS對策》
- （嘉縣）賞櫻探秘境 番路彌陀禪寺近滿開
- 事業廢棄物焚化費調漲 家戶垃圾不漲
- 高工時行業 將全面展開勞檢
- 屏基護老 擬真培訓照顧技能
- 後壁蘭展設蘭創館 文創精品驚豔
- 感謝麵包店夫妻收養 超萌幼犬散步挖到「黑鑽石」
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- H5N6「禽」況趨緩 運宰今解禁
- 辛龍樂透中1.2億 網友吐槽命理師
- 自由廣場》免費打雜實習生
- 黃惠偵日常對話搭橋
- 演唱會場館 環署將做震動體檢
- 恆春好嬸爆頭 竟是八旬翁幹的
- 表弟轉隊鵜鶘戰金塊 今日賽事預告與轉播
- 巴基斯坦高檔購物區驚爆 增為至少10死
- 避免經濟過熱 Fed預期「很快」再升息
- 小模猝死後…W飯店被臨檢10次
- 新一日遊 團費恐漲3到5成
- 賞櫻團理賠爭議 富邦產:依法哥哥無請求權
- 2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4
- 杜拜女網賽》詹皓晴爆冷 雙打殺進4強
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 川普擬加強美國核武力 盼中國約束北韓
- 王聖文與建商私訊 「用LINE講」
- 獨家》教育部新政次 北科大校長姚立德出任
- 桃園跨新北 兩線快速公車今上路
- 滿級分高手傳心法 「不熬夜、不懂問到懂」
- 機捷轉公車 無8元轉乘優惠
- 自由談》李逸洋陳庚金與八百壯士
- 圓山飯店白紙黑字給優惠 藍綠議員很「感冒」
- 8女控性侵 秦偉：無奈但不能說
- 酒駕耕耘機 農民衰罰2萬9
- 國產署標售14戶「東西匯」 無人投標
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal land policy proposal
- 機捷A22站新亮點 「綠地天幕」啟用
- 土銀董事長凌忠嫄︰房價不太可能上漲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2018議員選戰美女刺客多！ 戳戳妹、豬肉公主都上榜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分