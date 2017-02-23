向柯P宣戰了 王世堅嗆：打馬屠龍砍活寶
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨台北市議員王世堅關係，一直成為網友茶餘飯後話題。柯文哲今受訪談大巨蛋時，被問到王世堅抨擊他，柯笑著對媒體說「王世堅講的話你也理他。」未料，王聞後反嗆柯「假亞斯伯格症真小人，我打馬（馬英九）屠龍（郝龍斌）砍活寶（柯文哲），我現在向活寶宣戰！」再讓兩人關係降到冰點。
王世堅表示，「我對柯文哲有三不，不應酬吃飯、不當背後靈沾光、不當啦啦隊，這是我的格調，所以我有百分之百資格可罵柯」、「我打馬屠龍砍活寶，以前對馬英九、郝龍斌更兇。」
很多網友疑惑「你為什麼不喜歡柯文哲？」王世堅坦言，也有獨派大老勸他不要打柯，但他必須跟柯粉、鐵桿綠說清楚，他原先對柯有期待，因柯終結跟中國交好的連戰、連勝文政權，柯上任之初，他還送柯湯匙、畚箕，盼柯不要做沒一湯匙、講得一畚箕，但柯政治人格破產，不是素人、謊話連篇，為了連任露出馬腳，已不是當年營造的素人形象，且對重大政策束手無策。
外傳柯文哲與王世堅恩怨開始，是因2年前王世堅反對北市府拆晴光商圈遮雨棚。王世堅表示，這是柯文哲撒的謊，當時市府辦會勘，選區議員葉林傳、顏若芳都到場關心，並非他帶攤商到場陳情，況且該處有建商想要都更，以消防安全為由急著要把攤商趕走，導致市府拆遮雨棚，但柯新官上任三把火，卻要藉此立威，忽略攤商背後有200個家庭。
談到台北農產運銷公司總經理韓國瑜反質詢「問世間情是何物？」令柯文哲笑開懷，王世堅坦言，「那是我的死穴」，韓不該以此在公堂上轉移焦點，但柯笑得多小人啊！若講大巨蛋等公事，柯被他質詢得啞口無言，「我懶得回應他（柯），我們議會見！」
有市議員猜測王世堅打柯文哲，是暗挺謝系立委姚文智選市長？王回應，「我當然挺姚文智，姚很好、沒錯，但我希望我們黨趕快培養人才，做正確決定；我打柯文哲，跟姚文智沒有關聯。」
由於柯文哲曾說遠雄董事長趙藤雄是不肖廠商，但副市長陳景峻昨天卻對趙感到欽佩，柯市長今受訪對媒體說「他（陳）在挖苦他（趙），你還當真」、「我個人不會欽佩他（趙）啦！」但對於王批評：「抓不到賊（趙）歌頌賊，人格破產」，柯則微笑反問媒體「你哪個單位的？王世堅講的話你也理他、下一題。」
對此，王世堅聞後反嗆，柯文哲是假亞斯伯格症真小人，「我王世堅議會質詢，講話字字珠璣、引經據典；而他（柯），剛上任說拒絕應酬式紅白帖跑攤、『我不是來當藝人』，如今天天跑攤，毫無格調可言，還躲在龐大市政資源為自己輔選」。王說，柯對民進黨就是「破柴連砧也續破落去」（台語俚語，指忘恩負義），「我現在向活寶宣戰！」
對於王世堅此番言論，北市府不予回應。
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標題：向柯P宣戰了 王世堅嗆：打馬屠龍砍活寶
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