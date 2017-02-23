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「喬兵役」邱昱凱加入世大運團隊 世大運：仍歡迎
2017-02-23 21:34
前北市府市長室專員邱昱凱受邀出席辦在晶華酒店的世大運感恩餐會。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕前北市府市長室專員邱昱凱2015年9月涉及「關說替代役」而請辭獲准；但同年11月卻回鍋擔任北市府公民參與委員會委員，引發藍營議員關注，從此邱昱凱表現低調。未料，世大運去年11月成立品牌諮詢委員會，驚見邱昱凱入列；就連北市府今晚在晶華酒店舉行「贊助感恩餐會」，邱昱凱也入席與其他贊助商同桌吃大餐。
台北世大運今年8月登場，現已募集1909萬餘元現金，以及總值8.61億元的實體贊助，贊助商包含：長榮航空、中華航空、統一企業、台灣中油、聯發科、宏碁、悠遊卡、勝利體育、昇恆昌、富順纖維、儒鴻紡織，以及中國企業「泰山體育」等26間企業。
北市府今晚在晶華酒店舉行「贊助感恩餐會」感謝上述贊助商、贊助人。但餐桌名牌除了贊助商，也驚見前北市府市長室專員邱昱凱；邱還特別自備數本《改變成真》贈與同桌贊助商。
台北市長柯文哲出席活動，事後接受聯訪時，被問及此事。媒體詢問邱昱凱是否參與世大運多時？對此柯文哲面有難色，世大運執行長蘇麗瓊立刻代為搶答並指，邱昱凱是北市府公民參與委員會委員、代表年輕人意見；世大運特別借重他的行銷經驗及網路專長。
媒體追問，邱昱凱能參與世大運運作，是否意味「關說替代役」一事，北市府早已不計前嫌？柯回應，這2件事沒有關聯。蘇麗瓊補充，「世大運歡迎所有人才參加」，只要能貢獻世大運，都很歡迎。不過邱昱凱並不願接受媒體訪問。
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