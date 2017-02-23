小英點名僑委會 田秋堇：4件228檔案昨天已解密

2017-02-23 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（23日）接見228事件家屬時，點名僑委會還有4件檔案未解密公開，對此，僑委會副委員長田秋堇喊冤指出，僑委會22日就已將檔案解密，可能是幕僚還沒告知蔡英文。

總統蔡英文今天上午接見「2017年海外228遺屬返鄉團」，強調政府會帶頭調查真相、呈現真相，追究228事件的責任歸屬，以改變「只有受害者、沒有加害者」的現狀。蔡英文同時也指出，在檔案局徵集到的228檔案中，只剩下一些還沒有解密，其中有4件是來自僑委會的檔案。

根據《新頭殼》報導，僑委會副主委田秋堇對此表示，她在昨天看到這4份檔案後，覺得沒什麼，便立即解密，她指出，可能是幕僚上未告知總統，所以總統才有上午一說；至於這4件的檔案內容，田秋堇表示，主要是台灣駐日代表處，例如大阪辦事處，蒐集海外台僑於1961年到1970年左右舉辦紀念228事件的活動。