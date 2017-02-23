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同婚未列優先法案 呂欣潔：拖到選舉 對立更大
2017-02-23 21:47
〔即時新聞／綜合報導〕行政院今（23）日召開行政立法協調會，會中討論新會期的優先法案，列出40多項法案，卻未納入同婚修法相關法案；對此，同志諮詢熱線研究員呂欣潔表示，仍期待中央部會有明確的立場，若待至地方選舉時才討論，對於社會整體而言，只會有更大的對立，屆時「絕對更難處理」。
綜合媒體報導，呂欣潔表示，可以理解政府積極想要處理年金改革議題，但遺憾的是，行政院對於同婚修法議題，一直沒有特定的立場及時程規劃，且中央部會也都沒有立場表態，等待共識就如同是「想像」，最終還是要回歸到行政院及部會首長「有沒有guts」。
呂欣潔認為，同婚議題涉及到價值觀的爭議，這件事要快速解決，如果拖到2018年地方選舉時再討論，對於社會整體而言，只會讓正、反兩方的意見更加對立，屆時政府絕對更難處理這個議題。
她還指出，近期引發熱議的年金改革議題，政府也會不斷向外界說明政策內容，但在婚姻平權的議題上，聲音卻「有點消失」，反而是讓「正反兩方打一打看誰贏」，她表示這種方式令人感到遺憾，另也呼籲立法院應該盡快處理這項議題。
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