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花蓮縣議長賴進坤 爭取國道6號東延

2017-02-23  19:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕全國地方議會議長、副議長聯誼會今天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延，即從南投霧社連接花蓮銅門，賴進坤說，如果真能開闢，未來從南投到花蓮不到1個小時，可實現台灣東西部一日生活圈。

會議今天傍晚起在花蓮舉行，賴進坤接任全國地方議會議長、副議長聯誼會總會長，是花蓮縣議會有史以來第一次。賴進坤說，接手會長職務，最重要的目的就是爭取國6東延。他強調說，台灣東西部交通建設長期失衡，花蓮人連想買張火車票都一票難求，再加上雪山隧道時常塞車，而蘇花改採分段施工，通車後有幾段瓶頸，如果能讓國6東延，中部民眾不用繞路，直接到花蓮來觀光旅遊。

現場擺放國道6號延伸花蓮的連署書，獲得到場各縣市議長、副議長的簽名支持。賴進坤說，當前景氣不好，政府應該要照顧民生，讓人民安居樂業；他認為，目前隧道、橋梁工程等技術都有長足的進步，要開路不是問題，甚至還能減少繞路的油耗、碳排放等，他趁著聯誼會時拋出這個提案，也希望引起各界重視，集思廣益，一起思考如何在對環境破壞最少的情況下，催生這條道路。

但過去交通部曾在105年9月20日曾回應過國道6號延伸花蓮的訴求，當時認為路線避開高壓、地熱、斷層等敏感地質區，粗估興建長度約71公里，工程造價高約5000億元、施工技術困難、工期冗長、環境衝擊過大等因素，評估結果該路段不具經濟效益，且在目前環境對公路的影響，在安全、共生與永續的觀念下，高山公路原則上不宜輕易開闢，因此現階段暫無推動的急迫性。

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  • 全國地方議會議長、副議長聯誼會今天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

    全國地方議會議長、副議長聯誼會今天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

  • 全國地方議會議長、副議長聯誼會今天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

    全國地方議會議長、副議長聯誼會今天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

  • 全國地方議會議長、副議長聯誼會今天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延，在現場尋求各縣市正副議長的連署支持。（記者王錦義攝）

    全國地方議會議長、副議長聯誼會今天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延，在現場尋求各縣市正副議長的連署支持。（記者王錦義攝）

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