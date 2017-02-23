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明辦聽證會 救國團控黨產會違反法律正常程序
2017-02-23 21:34
〔記者楊綿傑／台北報導〕明天救國團將出席黨產會所舉辦的聽證會，救國團今大動作召開記者會，指控聽證會是違反正常法律程序，曾發函要求延期但未果，不僅有關單位都尚未提供備查資料，黨產會也拒絕提供任何會議資訊，「如果堅持舉辦，可能未能釐清事實」。
救國團今下午由秘書處視察陳家秀、研發會副執行長鄭斐文及律師等人召開記者會，鄭斐文澄清，救國團一直以來扮演教育及公益的角色，為學生提供非常低價甚至免費的活動或住宿空間。而獲得政府補助是因為協助政府履行公共任務，結餘也未落入個人或政黨口袋，無國民黨介入的情事。
救國團也對黨產會這段期間以來的時程要求感到不滿，救國團委託的律師說，本月16日才收到來自黨產會的調查報告，18日才獲得許可到黨產會調閱相關資料，竟然在20日就要提出陳述意見報告，3天內就要提出回應，在一般訴訟中，從來沒有發生過。律師進一步說，反而救國團希望黨產會提供議程，公布鑑定人及證人成員，黨產會卻不肯提供、拒絕公布資訊。
律師表示，日前曾發函請求黨產會展延聽證會時間，不過黨產會不同意，仍要如期舉行，但問題是黨產會先前曾向內政部等機關要求提供各項備查資料，根據他們了解各機關都尚未提供，在這麼不完整的狀況下，如果還是執意舉辦聽證會，可能無法真正釐清事實。
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