年改一定要考試院提案？律師立委說不對

2017-02-23 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕針對民進黨立法院黨團不排除逕行提出年改版本，考試院副院長被提名人李逸洋昨表示，公務員退休撫卹是考試院限定職掌，試院一定會提出自己的年改版本，不會破壞五權分立原則。具律師身分的立委蔡易餘今天表示，根據憲法，考試院的確可提出職掌事項相關的法律案，但不代表一定要由試院提、立院不能提。

蔡：黨團一定會提年改版本

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，如果考試院的年改版本拖太久，民進黨團將自行提案。李逸洋昨在立法院答詢時對此表示，公務員退休撫卹是試院的限定職掌，試院一定會提出自己版本，不會破壞五權分立原則，相信不會發生立法院自己提案的情形。

根據憲法增修條文第6條，考試院為國家最高考試機關，掌理公務人員之銓敘、保障、撫卹、退休；另憲法第87條規定，考試院關於所掌事項，得向立法院提出法律案。

據《風傳媒》報導，今天才剛透過抽籤成為司法及法制委員會召委的民進黨立委蔡易餘表示，李逸洋的說法不精確，憲法第87條是規定試院「得」向立法院提出法律案，意思是可以提，但不代表相關法律案都是由考試院提出，也不代表立法院不能提。

蔡易餘強調，考試院提出的年改方案未必符合期待的方向，也有可能根本提不出來，民進黨團一定會提出自己的版本，否則時間可能會被考試院拖死。