228檔案遲未解密公開 小英與「他」都怒了

國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會。（記者張嘉明攝）

2017-02-23 18:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天在接見228事件家屬時，點名僑委會還有4件檔案未解密公開，無獨有偶，228事件紀念基金會董事長薛化元在國史館的新書發表會上也爆料，現在居然還有政府機關，拒絕國史館要求開放相關檔案，「這個心態相當可議！」

至於到底是那個機關拒絕解密？國史館不願透露，僅表示目前該機關近日已同意解密。不過，根據「228事件檔案彙編」第19冊編輯範例裡提到，一份台灣省行政長官公署教育處的公文，經教育部國民及學前教育署認為文件仍有其機密性，繼續列為密件，故予抽離。

薛化元痛批，在228事件將屆滿70週年之際，國史館很努力找新檔案，但原機關卻不願意配合開放、拒絕解密，尤其這份228檔案是層級非常低的機關堅列密件，「你還能期待白色恐怖的資料，能全部公開嗎？」

薛化元指出，台灣的檔案大部份屬機關檔案，所以各機關清查檔案很重要，但各機關檔管人員並非歷史專長，這是檔案蒐集整理必須克服的困難。他建議，未來相關檔案轉移一定要全卷全宗，在未經過專家學者鑑定前，轉型正義檔案必須暫停銷毀，否則將發生不可逆的損失。

國史館館長吳密察表示，檔案解密依法須由原公文製作機關進行，檔案即使移到國史館，國史館也不能解密。而除公文檔案的解密外，「個人資料保護法」規定也應該檢討，如嚴格執行「個資法」，會讓228事件中的綏靖與清鄉部分資料被遮掩，「這不是很奇怪嗎？」

吳密察也說，現行的「檔案法」仍有不足之處，因為「檔案法」管不到國民黨檔案，而228事件當時是「黨國不分」的年代，還是需要調查國民黨檔案，這部分應透過相關的立法才能解決。