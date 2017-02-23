台灣部署薩德？ 立委：馮世寬Say No
2017-02-23 18:01
〔即時新聞／綜合報導〕近日有外媒報導，美軍可能考慮在台灣部署薩德（THAAD）飛彈防禦系統，與日韓等國形成東亞「小北約」。立法院外交及國防委員會召委、國民黨籍立委江啟臣今天與國防部長馮世寬對談後轉述，馮世寬告訴他，不贊成引進薩德。
立法院今選出本會期各委員會召委，其中國防及外交委員會藍綠各有1召委，分別是民進黨的王定宇及國民黨的江啟臣，國防部長馮世寬下午主動前往兩位召委的辦公室致意。
據《中央廣播電台》報導，江啟臣事後受訪轉述與馮的對話，雙方除了談到國機國造、F-16A/B戰機升級等問題，他也問馮對美國可能出售薩德給台灣有何看法？馮世寬說，他會「Say NO」，基本上不贊成，就算在公開場合質詢他，他還是不贊成。
港媒《亞洲週刊》近日刊登文章指出，軍事界推測美軍有對台出售薩德系統的計畫，盼透過軍售拉攏台灣，與美日韓三國的軍事同盟聯合，成為東亞的「小北約」。
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