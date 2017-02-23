內政部選定嘉南逾800公頃鹽業用地 打造光電專區

2017-02-23 19:09

〔記者徐義平／台北報導〕為配合「太陽光電2年推動計畫」，內政部研修「非都市土地開發審議作業規範」，增訂太陽光電設施專編內容，並選定嘉義、台南等地區，釋出約803公頃（約242萬9075坪）鹽業用地，採取變更土地使用分區，規劃發展為地面型太陽光電專區。

內政部表示，為強化太陽光電專區設置之土地利用合理性，鹽業用地設置太陽光電設施應以整體規劃之土地變更開發方式辦理。因此，為加速再生能源之建置推動，並提升審議效能，內政部依行政院政策方向，在去（105）年8月啟動「非都市土地開發審議作業規範」研修作業，規劃增訂太陽光電設施專編，並經內政部區域計畫委員會決議修正後通過，刻正辦理相關法制作業，預計今（106）年3月發布實施，以作為全國非都市土地開發2公頃以上太陽光電專區辦理土地變更之法令依據。

內政部指出，依據行政院核定經濟部所報「太陽光電2年推動計畫」，太陽光電發電設備之總裝置目標量應達20GW（地面型17GW、屋頂型3GW），並分為屋頂型與地面型推動設置。經濟部推估，地面型部分平均1MW約需1至1.5公頃土地配合，故17GW約需1萬7,000公頃土地。該部考量鹽業用地現已不做原鹽業用途使用，且多位處日照充足的地區，因此短期內先擇定嘉義、台南約803公頃國有鹽業用地，規劃發展地面型太陽光電專區。

本次內政部研修「非都市土地開發審議作業規範」，增訂太陽光電設施專編內容，主要包括太陽光電設施之審議範疇、景觀維護、排水規劃、土地使用管制、交通維持、廢污水處理等規定，將有助於各公（民）營機構設置太陽光電設施選址及規劃時有所遵循，俾利在確保土地利用合理性的前提下，加速再生能源的建置。