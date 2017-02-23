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豪華農舍改課豪宅稅？ 吳澤成：明年再檢討

2017-02-23  17:56

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府今天召開不動產評價委員會，確定取消違規農舍的房屋稅加價，會中也有委員提出建議，應對豪華農舍課徵豪宅稅，宜蘭代理縣長吳澤成說，明年將納入檢討。

議長陳文昌曾建議，未來課稅應以農舍用地內所有建物為標的，包括加蓋建物、游泳池、造景用圍牆等，皆應納入課徵範圍，對於一般所稱的豪宅農舍，因其建造單價高，可由不動產評價委員會提高建築單價，課徵其房屋稅。

宜蘭代理縣長吳澤成說，今天不動產評價委員會會議中，也有委員建議，豪華農舍是否應該比照台北市豪宅稅課徵，這部份會請地稅局納入107年度不動產評價檢討。

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  • 宜蘭代理縣長吳澤成說，明年將檢討是否對豪華農舍課徵豪宅稅。（資料照，記者簡惠茹攝）

    宜蘭代理縣長吳澤成說，明年將檢討是否對豪華農舍課徵豪宅稅。（資料照，記者簡惠茹攝）

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相關關鍵字： 宜蘭 宜蘭農舍 房屋稅 豪宅稅 豪華農舍
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