| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
農委會宣布 家禽禁運禁宰措施明起解除 巴基斯坦高檔購物中心遭炸彈攻擊 8死30傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

228死亡2萬人 官方版報告定稿時被刪除

國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會。（記者張嘉明攝）

2017-02-23  17:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館今日出版「二二八事件檔案彙編」，中研院近史所研究員陳儀深在會中表示，在1992年、前總統李登輝執政時代，行政院228事件調查報告，指事件死亡人數達2萬人，但最後定稿時被刪除。

陳儀深表示，當年行政院228事件調查委員會，官方報告的執筆人之一陳寬政，曾引用人口統計，來估計死亡數應在2萬人左右。陳寬政當時指出，從1936到1948年，台灣每年死亡人數約7、8萬人，但228事件發生當年、1947年的死亡人數是11萬人，這也是這40年中死亡人數最多的1年。因此推估計，228事件死亡人數約2萬左右。

但，陳儀深說，關於死亡人數，最後在定稿時，遭到也是官方委員會成員、時任中研院近史所長張玉法等人的反對，而被刪掉。

至於外省公務員死亡人數，陳儀深指出，當年監察委員楊亮功報告裡即提到公務員死亡者33人、受傷866人、失蹤者7人，如失蹤列入死亡也才40人。因為政府有撫卹公務員傷亡，這個數字應該沒有錯。

陳儀深指出，一般人民死亡多少是不能靠當時官方報告作為根據，因為那時風聲鶴唳，一般人民死亡了，誰敢去向官署報告？但公務員部分因為有公開撫卹，報告就會給補償，這部分數字會比較正確。

廣告
  • 國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會，國史館長吳密察（右起）、二二八事件紀念基金會董事長薛化元與中研院副研究員陳儀深等與會。（記者張嘉明攝）

    國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會，國史館長吳密察（右起）、二二八事件紀念基金會董事長薛化元與中研院副研究員陳儀深等與會。（記者張嘉明攝）

  • 國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會。（記者張嘉明攝）

    國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228 228事件 二二八 二二八事件 國史館
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：228死亡2萬人 官方版報告定稿時被刪除


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.