228死亡2萬人 官方版報告定稿時被刪除
2017-02-23 17:30
國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會。（記者張嘉明攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館今日出版「二二八事件檔案彙編」，中研院近史所研究員陳儀深在會中表示，在1992年、前總統李登輝執政時代，行政院228事件調查報告，指事件死亡人數達2萬人，但最後定稿時被刪除。
陳儀深表示，當年行政院228事件調查委員會，官方報告的執筆人之一陳寬政，曾引用人口統計，來估計死亡數應在2萬人左右。陳寬政當時指出，從1936到1948年，台灣每年死亡人數約7、8萬人，但228事件發生當年、1947年的死亡人數是11萬人，這也是這40年中死亡人數最多的1年。因此推估計，228事件死亡人數約2萬左右。
但，陳儀深說，關於死亡人數，最後在定稿時，遭到也是官方委員會成員、時任中研院近史所長張玉法等人的反對，而被刪掉。
至於外省公務員死亡人數，陳儀深指出，當年監察委員楊亮功報告裡即提到公務員死亡者33人、受傷866人、失蹤者7人，如失蹤列入死亡也才40人。因為政府有撫卹公務員傷亡，這個數字應該沒有錯。
陳儀深指出，一般人民死亡多少是不能靠當時官方報告作為根據，因為那時風聲鶴唳，一般人民死亡了，誰敢去向官署報告？但公務員部分因為有公開撫卹，報告就會給補償，這部分數字會比較正確。
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