救國團指聽證會違反程序 黨產會：調查程序一環
2017-02-23 19:17
〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會將於明日召開救國團聽證會，調查是否為國民黨之附隨組織，救國團今日先行召開記者會，質疑聽證會違反正當法律程序；對此，黨產會駁斥表示，依據黨產條例，聽證本來就是調查程序一環。
救國團委託律師指出，救國團在2月16日才收到黨產會的調查報告，2月18日獲得許可到黨產會調閱資料，但卻要2月20日之前提出陳述意見書，短短三天內要交書面回應，「這在一般訴訟程序當中，是從來沒有發生過的現象。」
對此，黨產會發言人施錦芳強調，黨產會調查報告已說明清楚，所有事證的引述也有依據，救國團若有相關問題，可在聽證會上釐清，事後所做處分及認定，委員會也會經過充分討論，「救國團不用那麼緊張！」
施錦芳說，聽證本來就是調查程序一環，當然調查至目前階段，透過聽證程序讓一些爭點先聚焦，對於黨產會調查報告，救國團及國民黨有任何意見，當場都可提出說明，或提供事證。
對於救國團認為太過倉促，施錦芳也說，二月底要召開救國團聽證會，也不是最近才發生的新聞，媒體很早之前就公布消息，聽證只是調查過程的一部分，事後若需要再補充，黨產會也不排除再辦一場聽證會，來釐清事實。
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