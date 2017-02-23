| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團威力增強 台中以北空曠處恐現10度低溫 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

救國團指聽證會違反程序 黨產會：調查程序一環

2017-02-23  19:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會將於明日召開救國團聽證會，調查是否為國民黨之附隨組織，救國團今日先行召開記者會，質疑聽證會違反正當法律程序；對此，黨產會駁斥表示，依據黨產條例，聽證本來就是調查程序一環。

救國團委託律師指出，救國團在2月16日才收到黨產會的調查報告，2月18日獲得許可到黨產會調閱資料，但卻要2月20日之前提出陳述意見書，短短三天內要交書面回應，「這在一般訴訟程序當中，是從來沒有發生過的現象。」

對此，黨產會發言人施錦芳強調，黨產會調查報告已說明清楚，所有事證的引述也有依據，救國團若有相關問題，可在聽證會上釐清，事後所做處分及認定，委員會也會經過充分討論，「救國團不用那麼緊張！」

施錦芳說，聽證本來就是調查程序一環，當然調查至目前階段，透過聽證程序讓一些爭點先聚焦，對於黨產會調查報告，救國團及國民黨有任何意見，當場都可提出說明，或提供事證。

對於救國團認為太過倉促，施錦芳也說，二月底要召開救國團聽證會，也不是最近才發生的新聞，媒體很早之前就公布消息，聽證只是調查過程的一部分，事後若需要再補充，黨產會也不排除再辦一場聽證會，來釐清事實。

廣告
  • 黨產會發言人施錦芳今強調，救國團聽證會只是調查程序一環，後續還會繼續追查釐清。（記者陳鈺馥攝）

    黨產會發言人施錦芳今強調，救國團聽證會只是調查程序一環，後續還會繼續追查釐清。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產 不當黨產委員會 不當黨產處理委員會 救國團 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：救國團指聽證會違反程序 黨產會：調查程序一環


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.