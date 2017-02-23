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洪秀柱：盼黨主席選舉如嘉年華 大家口吐蓮花

洪秀柱南下高雄拜票。（資料照，記者黃佳琳攝）

2017-02-23  20:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，尋求連任的現任黨主席洪秀柱，今天南下出席政戰學校高雄校友會聚餐，她在致詞時強調，希望黨主席選舉能夠像嘉年華會一樣。

洪秀柱今天表示，她會用歡喜坦蕩的心情辦好主席選舉，像是辦嘉年華會一樣，希望大家口吐蓮花，讓黨員做出正確的選擇。

對於黨內至今還有請她自行退選的呼聲，洪秀柱表示，她了解很多同志對黨有期待，一路走來卻失望了，她希望大家不要再談換柱的風波，哪裡跌倒就從哪裡站起來，只要國民黨贏就好了。

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