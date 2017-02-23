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洪秀柱訪基層 批蔡英文施政無能

洪秀柱南下高雄與基層對談，痛批蔡英文無能。（記者黃佳琳攝）

2017-02-23  16:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨主席洪秀柱今南下高雄與基層座談，洪秀柱批蔡英文施政無能，在年金改革及一例一休的政策議題上，讓人民感到痛苦和憤怒，激發起人民想到國民黨的好，以及曾在台灣這塊土地上的耕耘和播種。

洪秀柱與岡山勵志新城的眷戶們談話時，提到了當年馬政府因油電雙漲，激發物價上漲，就被罵到臭頭，但當時的漲價還有一點道理在，只是因為時機不對，配套措施沒做好，才被罵到臭頭；但蔡英文政府上台9個月，卻是無能到了極點，很多行業因為一例一休，造成社會經濟的停滯，造成物價的上漲，但蔡政府卻用「物價上漲是理所當然的必要結果」 這句話輕鬆帶過。

以年金改革來說，洪秀柱認為，目前的政府不斷製造行業及世代之間的對抗，政府所提出的改革方案，只有「少領，最好不要領」，完全忘懷軍公教警當初投入政府機關服務時，政府對他們所許下的承諾和條件；國民黨不反對改革，只是不希望政府只用「財政困難」這個理由，就把政府應付起的責任，歸諸在大家的身上。

甚至軍公教警同仁都覺得，自己犧牲一輩子的青春歲月奉獻給國家，竟因財政不好的理由，就要晚退休、少領錢，萬一財政再搞不好，是不是要再一波的少領錢，置大家生活狀況於不顧，這不是一個負責任的政府該有的態度。

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