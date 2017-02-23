宜縣召開不動產評委會 房屋稅加價確定取消

宜縣不動產評委會今召開，房屋稅加價確定取消。（記者簡惠茹攝）

2017-02-23 16:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長吳澤成日前宣布取消違規農舍房屋稅加價的政策，引起廣大輿論，今天下午宜蘭縣政府召開不動產評價委員會，確定今年五月取消加價。

宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍而未合法農用」為由，針對農地未做農業使用的房屋稅加價，適用對象是農發條例89年1月修正後取得建照、農業用地未做農業使用的農舍，只要違規填土、蓋圍牆、庭園造景及未經容許就自行加設擋土牆，除原本的房屋稅，視違規面積另加價房屋稅1到3倍。

吳澤成日前宣布，林聰賢任期就開始檢討兩者是否合理，而加價政策經過檢討，不但傷及無辜又不公平，決定今年取消。此舉引起輿論譁然，有人批評這是棄守農地農用價值，對真農民並不公平；議長陳文昌則表示支持縣府取消，認為農舍房屋稅徵收應回歸法制面，不宜以懲罰性加倍計算課徵房屋稅。

不動產評價委員會今天下午召開，吳澤成會後表示，房屋稅和地價稅去年課徵之後產生民意反應和議會很多關注，深入檢討之後，覺得有一些小部份必須做調整，例如房屋稅的課徵應該回歸房屋稅條例、原則來課徵，對於地價稅部份回歸地價稅查估認定來課徵，至於違規行為部份，會從違規法令規定加以執行，例如在非都市就用區域計畫法，都市內用都市計畫和件管相關法令來執行，整個農定農用管理沒有改變維持原來目標，貫徹到底，保護我們環境，包含排水防洪等等。

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