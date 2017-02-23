宜縣召開不動產評委會 房屋稅加價確定取消
2017-02-23 16:30
宜縣不動產評委會今召開，房屋稅加價確定取消。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長吳澤成日前宣布取消違規農舍房屋稅加價的政策，引起廣大輿論，今天下午宜蘭縣政府召開不動產評價委員會，確定今年五月取消加價。
宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍而未合法農用」為由，針對農地未做農業使用的房屋稅加價，適用對象是農發條例89年1月修正後取得建照、農業用地未做農業使用的農舍，只要違規填土、蓋圍牆、庭園造景及未經容許就自行加設擋土牆，除原本的房屋稅，視違規面積另加價房屋稅1到3倍。
吳澤成日前宣布，林聰賢任期就開始檢討兩者是否合理，而加價政策經過檢討，不但傷及無辜又不公平，決定今年取消。此舉引起輿論譁然，有人批評這是棄守農地農用價值，對真農民並不公平；議長陳文昌則表示支持縣府取消，認為農舍房屋稅徵收應回歸法制面，不宜以懲罰性加倍計算課徵房屋稅。
不動產評價委員會今天下午召開，吳澤成會後表示，房屋稅和地價稅去年課徵之後產生民意反應和議會很多關注，深入檢討之後，覺得有一些小部份必須做調整，例如房屋稅的課徵應該回歸房屋稅條例、原則來課徵，對於地價稅部份回歸地價稅查估認定來課徵，至於違規行為部份，會從違規法令規定加以執行，例如在非都市就用區域計畫法，都市內用都市計畫和件管相關法令來執行，整個農定農用管理沒有改變維持原來目標，貫徹到底，保護我們環境，包含排水防洪等等。
相關影音
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 亞洲第1人 江世明出任世界獸醫會長 助台推觀光
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 2017港都盃跨聯盟棒球交流賽 27日登場
- 棒球基因太強 梅薩之子搶眼
- 浪琴復刻經典 現代實用精湛
- 天冷喝杯藥酒提神 農民酒駕開耕耘機挨罰
- 《黑市價2億》鼓風機藏毒闖關 LUCY抓包
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 《捐設備又駐點》牙醫許榮智 照謢學童口腔健康
- 小檔案：遠東建築獎
- 馬公漁港將變身首座遊艇碼頭
- 日星名模老婆棄女搞失蹤 8年婚姻恐玩完
- 無水石膏案外案 段宜康大戰蔡正元 結果...
- 早有預謀 竹林設瞭望台監看
- 崁頭厝自食其力 製售鳳梨醋籌錢
- 性感E奶波神素顏曝光 網友崩潰幻滅
- NBA》76人伊利亞索瓦改當老鷹 2年被交易5次
- 令人頭痛的掀機車座墊竊賊落網
- 我不想和別人同的老公！小三判賠30萬
- 東芝記憶體股權花落誰家 專家點名4家台系企業
- 愛吃生冷10年不孕 中醫調理求子成功
- 增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣
- 智慧城市展 基隆首度參展
- 連3天無新疫情 禁宰令是否延長今決定／台南傳鴿群暴斃 採樣送驗3天出爐
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 鄉土劇鬧醫療笑話 網友諷比醫龍還厲害！
- 酒駕自撞裝啞巴 驗血後穿幫
- 展望會助學金 花蓮仍缺千萬
- 假舒淇被拘提到案 網購詐騙南北共32起
- 南方反思》空洞的口號不如行政效率的提升
- 面交沒帶現金？假舒淇騙走iPhone7
- 內部仍完整 角板山接待所將修復
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 甜喊羅老闆～周揚青認與小豬這樣認識...
- 快看！慶祝NASA發現7顆類地行星 Google動畫萌翻網友
- 保存中正橋 調升橋面與否僵持
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宜縣召開不動產評委會 房屋稅加價確定取消
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分