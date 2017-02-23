詹啟賢探八百壯士 台聯譏「可笑到極點」
2017-02-23 16:42
［記者彭琬馨／台北報導］參選國民黨主席的詹啟賢下午至立法院門口探望因反年改發起抗議的退休軍人八百壯士，卻有台聯人士到場抗議。前立委周倪安表示，退休軍人月領高薪還反對年改，更有要參選國民黨主席的人來聲援，周倪安痛批，「真是可笑到極點」。
由退伍軍人團體發起的「八百壯士」活動自21日起今日已進入第3天，有意參選國民黨主席的詹啟賢於下午2時至立法院正門探望相關人士。詹啟賢抵達前，台聯與台灣幸福國家連線等多個團體早已於現場等候多時，台聯的抗議卻引起退伍軍人團體不滿，八百壯士代表一度上前要拉掉台聯的抗議旗幟，雙方發生嚴重肢體衝突、口角不斷，退役將領吳斯懷還拿大聲公強調，「我們合法申請，他們（台聯）非法干擾」。
台聯前立委周倪安表示，今天來這裡就是要聲援台灣人民、發出台灣人民的心聲。周倪安說，這次年金改革並沒有動到軍人，他們卻跑出來抗議、非常可笑；她強調，許多退役將領月薪高達十六、七萬，與台灣其他家庭相比根本天差地遠，呼籲對年改議題應該全台人民「一起共體時艱」。
周倪安還說，退役將領沒有保家衛國、還參與中共閱兵，「這是非常羞恥的行為」，甚至還有參選黨主席的人來聲援，真的很可笑。
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