中國空拍機爆資安疑慮 台電：供員工訓練

無人機清洗電塔示意圖。（台電提供）

2017-02-23 16:04

［記者林筑涵／台北報導］民進黨立委林俊憲連兩天踢爆台電缺失，除昨日爆料員工涉嫌公器私用外，今日直指台電採購中國製無人空拍機，引發資安疑慮。對此，台電表示，中國製小型機僅為員工訓練用途，不會用於實際工作；另外，大型工作機未來將移除可接收中國北斗衛星的配件與功能。

台電說明，遭指的中國製無人空拍機採購案，是因應前年11月直升機清掃電塔礙子時發生墜毀意外，引起社會大眾關切；因此，台電推動運用無人機的可行性評估研究。而採購案購買的無人機包含「大型工作機」（商用開載型電動無人飛行載具）與小型電動訓練機，皆遵循政府採購法進行相關採購。其中，未來實際應用的大型工作機為台灣廠商生產製造，可接收衛星GPS/GLONASS或北斗衛星導航系統訊號。

不過，面對外界質疑，台電表示，將會移除大型工作機可接收中國衛星的配件及功能，以避免資安疑慮。

另外，台電強調，此研究計畫若實驗成功，才會實際應用於電塔清掃礙子，而小型的訓練模型機確為中國廠商生產製造，但只會在台電綜合研究所內測試場地供員工訓練使用，不會用於實際工作用途。