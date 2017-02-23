| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
農委會宣布 家禽禁運禁宰措施明起解除 巴基斯坦高檔購物中心遭炸彈攻擊 8死30傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

政院提年改多項修法 拼立院優先過關

2017-02-23  16:34

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天與民進黨立院黨團會商立法院新會期優先法案，有關蔡英文政府推動年金改革的修法，政院表明將提出有關軍人、教育人員與勞工的「海空軍軍官士官服役條例修正草案」、「公立學校教職員退休撫卹條例」、「勞工保險條例部分條文修正草案」、「勞工退休金條例修正草案」、「學校教職員退休條例修正草案」，以及黨職併公職的「公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案」等至少6項修法，這還不包括將會銜同考試院提出的公務員年改版本的3項修法。

行政院發言人徐國勇會後轉述說，會中盼年改相關修法3月底前向立院送出，愈快通過愈好。

有關考試院公務員年金改革的修法，考試院預定提出的優先法案，包括「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正案」、「政務人員退職撫卹條例修正案」3項修法，考試院則預計4月份函送立院審議。

目前初估將提出至少40項優先法案，有關落實轉型正義的配套優先法案，有行政院政治檔案法、民進黨版「促進轉型正義條例」、「原住民身分法修正草案」、「原住民語言發展法草案」等。

有關當沖降稅的修法，行政院在立院上會期列為優先法案，但並未通過，今天會中決定列為新會期法案，至於引發爭議的同婚修法暫不列入優先法案。

廣告
  • 行政院發言人徐國勇會後轉述說，會中盼年改相關修法3月底前向立院送出，愈快通過愈好。（資料照，記者方賓照攝）

    行政院發言人徐國勇會後轉述說，會中盼年改相關修法3月底前向立院送出，愈快通過愈好。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修法 年金改革 立法院 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：政院提年改多項修法 拼立院優先過關


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.