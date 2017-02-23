政院提年改多項修法 拼立院優先過關

2017-02-23 16:34

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天與民進黨立院黨團會商立法院新會期優先法案，有關蔡英文政府推動年金改革的修法，政院表明將提出有關軍人、教育人員與勞工的「海空軍軍官士官服役條例修正草案」、「公立學校教職員退休撫卹條例」、「勞工保險條例部分條文修正草案」、「勞工退休金條例修正草案」、「學校教職員退休條例修正草案」，以及黨職併公職的「公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案」等至少6項修法，這還不包括將會銜同考試院提出的公務員年改版本的3項修法。

行政院發言人徐國勇會後轉述說，會中盼年改相關修法3月底前向立院送出，愈快通過愈好。

有關考試院公務員年金改革的修法，考試院預定提出的優先法案，包括「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正案」、「政務人員退職撫卹條例修正案」3項修法，考試院則預計4月份函送立院審議。

目前初估將提出至少40項優先法案，有關落實轉型正義的配套優先法案，有行政院政治檔案法、民進黨版「促進轉型正義條例」、「原住民身分法修正草案」、「原住民語言發展法草案」等。

有關當沖降稅的修法，行政院在立院上會期列為優先法案，但並未通過，今天會中決定列為新會期法案，至於引發爭議的同婚修法暫不列入優先法案。