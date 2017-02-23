郝龍斌轟人頭黨員 要求「團進團出」

2017-02-23 16:04

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，參選人郝龍斌今天前往台中大肚自強新村與黨員座談拉票時，有黨員當場批評人頭黨員問題，郝龍斌嚴詞批評，「人頭黨員」是國民黨的毒藥，要求黨中央組成超然委員會調查，並在選前就處理，針對一人推薦數百人，或者同一地址有數百位黨員入黨，明顯是人頭狀況以「團近團出」方式處置。

郝龍斌今天上午前往大肚自強新村參與新春茶會和黨員座談拉票時，一位出席的許姓小組長表示，國民黨近來人頭黨員暴增，如果黨主席是由人頭黨員選出，將會讓人看扁，並說民進黨有規定入黨1年才有資格參與黨員投票，希望國民黨比照，並詢問郝龍斌看法。

郝龍斌當場回應，這確實是個嚴重的問題，表示從1月1日到20日，短短20天居然通過4萬6千人入黨，而過去4年入黨人數總和，還不到這次入黨的十分之一，強調如果這些人真的認同國民黨非常歡迎，不過在這個時間點入黨，讓人質疑是來影響選舉。

郝龍斌表示，過去國民黨的先進是「拋頭顱，灑熱血」，如果黨主席選舉變成「拉人頭，灑鈔票」，那這個黨沒有希望，強調這次選出黨主席最重要的任務是促成2018年選舉勝選，如果是由人頭黨員選出來，怎麼可能推出有勝選希望的參選人，批評「人頭黨員」、「集團入黨」不是黨主席選舉的補藥，是國民黨的毒藥。

郝龍斌因此公開呼籲，黨中央應該組成公正超然的委員會，針對同一人推薦數百人入黨，或者同一地址有數百位黨員入黨的異常狀況，要求「團進就要團出」，要求暫緩入黨，強調如果真的這麼愛國民黨，等到國民黨選舉完再入黨。

另外，針對外傳有人批評郝龍斌串連中常委反洪秀柱，郝龍斌表示自己沒聽過此訊息，認為此批評是造謠、抹黑，製造黨的分裂，要求黨中央徹查真偽，放話的人也要負起分裂國民黨的責任。