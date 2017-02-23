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郝龍斌：若當選黨主席 要贏回台北及台中

2017-02-23  16:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨選情激烈，眷村票尤為重要，前台北市長郝龍斌今天來台中市西屯大鵬新城拜票，他強調，一旦他當選黨主席，就會一人當選二人服務，他與前市長胡志強會一同服務國民黨，至於黨費問題，他也贊成不必上繳，如此地方黨部才會全力募款，組織才能活化。

郝龍斌今天在前台中市胡志強夫人邵曉鈴、前民政局長王秋冬的陪同下，第二次到眷村大鵬新城進行拉票，而且還先跟蔣介石的銅像敬禮，再聽取黨員的心聲。

郝龍斌表示，2018是相當重要的一戰，是國民黨危急存亡之役，而沒有2018縣市長選舉，就沒有2020的總統大選。

郝龍斌請大家支持他當黨主席，因為他跟前市長胡志強有相當的理念，選郝龍斌就是「一人當選後，二人服務」，一旦他選上黨主席，他跟前台中市胡志強就要有責任在2018年贏回台北及台中，5都中至少贏2都。

面對爭議的年金改革，他表示，不反對設天花板，但要有地板，要維持軍公教人員的基本生活，不能改到最後，連基本生活都維持不下去。

胡志強夫人邵曉玲則請黨員支持郝龍斌，讓台北、台中重新回到國民黨來執政，重見藍天。

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  • 前台北市長郝龍斌表示，一旦當選黨主席，至少要贏回台北及台中市（記者蘇金鳳攝）

    前台北市長郝龍斌表示，一旦當選黨主席，至少要贏回台北及台中市（記者蘇金鳳攝）

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