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清泉崗染毒 馮世寬懷疑是1人攜毒入營

馮世寬今強調，毒品絕對不能進到軍中，且懷疑毒品可能是「一個人」帶進來，而並非多人帶入。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-23  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地營區日前查獲51包疑似安非他命與K他命混合毒包，台中檢方今指出，初驗共有20人呈陽性反應，目前仍持續調查。國防部長馮世寬今日面對媒體時強調，毒品絕對不能進到軍中，而且懷疑毒品可能是「一個人」帶進來，而並非多人帶入。

根據《聯合報》報導，馮世寬今受訪時表示，軍方把酒駕跟毒品當成不可違逆的事情，毒品雖然絕對不能到軍隊來，馮世寬說：「但你問我軍中有沒有毒品，是有的。」強調國防部一直在做篩檢防範，輔導一些案例，而除了清泉崗空軍基地要做全面性篩檢之外，其他部隊也要防範。

另外，此次事件之毒品數量也是焦點之一，馮世寬被問到：「營區安全管理是不是有嚴重問題？不然怎麼會有如此大量毒品？」馮世寬表示營區管理絕對沒問題，但他預測這些毒品可能是「一個人」帶進來的，並非多人攜入營區，對於軍中出現毒品問題，自己心情上十分沉痛，但有把握可以盡快防治。

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  • 空軍清泉崗基地營區日前查獲51包疑似安非他命與K他命混合毒包。（記者張軒哲攝）

    空軍清泉崗基地營區日前查獲51包疑似安非他命與K他命混合毒包。（記者張軒哲攝）

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