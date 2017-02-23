搶黃復興票 詹啟賢挺八百壯士

前國民黨副主席詹啟賢（左二）至立法院大門前，探視八百壯士捍衛權益行動的退伍軍人。（記者簡榮豐攝）

2017-02-23 15:47

〔記者林良昇／台北報導〕部分退伍軍人團體發起「八百壯士捍衛權益行動」在立法院前輪值抗議，國民黨主席參選人詹啟賢今現身力挺，詹啟賢強調，國家面臨年金的困境不是退伍軍人造成的，而是政府的責任，退伍軍人站出來捍衛尊嚴應該支持。

國民黨主席競爭激烈，黃復興選票為兵家必爭之地，詹啟賢今下午到退伍軍人團體發起在立法院前的「八百壯士捍衛權益行動」聲援，並捐款表達支持。

詹啟賢表示，退伍軍人過去用青春歲月保護我們的家園，付出理應得到政府照顧，現在國家面臨年金的困境不是退伍軍人造成的，是政府在制度、經濟發展做的不夠才會有這問題，責任不在退伍軍人身上。

詹啟賢說，不該醜化三軍將士們，他們站出來捍衛尊嚴應該要給予支持，但將士們都十分愛國，國家若有困難不會完全不體諒，政府應好好跟退伍軍人商量，不該把改革方案包裹式地送到立院，不該黑箱，應該要開誠布公，進行公平公正的討論。

詹啟賢中午參加中華民國退伍軍人協會的春節聯誼餐會時也談到年金改革議題，他表示，政府應該把餅做大，如何將基金的母金擴大滿足將來需求，要「開源」而不只是「節流」。

談到黨主席選舉，前副總統吳敦義昨表示他在2020年總統大選不會排除自己，最先表態有意參選總統的詹啟賢表示，他很歡迎吳的看法，並強調，他一開始就認為最好把黨主席選舉跟總統選舉一起考量，也可以帶動國民黨整體的氣勢，對國民黨絕對有好處。

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