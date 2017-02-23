拍扁麵包師傅砲打國民黨乾姊 洪秀柱這麼說…

洪秀柱上星期曾打電話給黃士福，安慰他繼續加油。（記者葛祐豪攝）

2017-02-23 15:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕拍扁成名的麵包師傅黃士福，鬧出與國民黨中央委員的乾姊王友蘭財務糾紛；黨主席洪秀柱今受訪時說，上星期曾打電話給黃士福，安慰他繼續加油，但對於2人的糾紛，她不太清楚。

黃士福的紛爭不斷，日前他爆料指向網友求金援，是因自己賣麵包一毛錢都沒拿到，錢都進了乾姊王友蘭口袋。

黃士福當時還批評王友蘭是國民黨中央委員，此事連黨主席洪秀柱都知情，為何沒有人願意出面？他只想要回白狼張安樂資助的25萬元及他自行墊付的材料費10萬元，結果反遭乾姊怒斥他滿口謊言，一狀告上法院。

去年11月黃士福因拍扁、傳出受騷擾時，國民黨主席洪秀柱曾出言力挺，強調國民黨會伸出援手，如今這齣連續劇歹戲拖棚，柱柱姊怎麼看？

洪秀柱今天南下高雄，受訪時表示，她還是關心黃士福的狀況，上週曾和黃士福通電話，安慰並為他加油，也請高雄市黨部表達關心。

針對黃士福和乾姊的財務糾紛，柱柱姊表示這是私人的事，她不太清楚，最後拋下一句「清官難斷家務事！」