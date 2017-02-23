「文明起源說」遭中媒嘲諷 中市府用「民主」回應...

2017-02-23 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍日前在市議會脫口說出，「人類文明發源地在台灣」，引發外界討論，中國媒體也發文暗諷。對此，台中市新聞局長卓冠廷回應，多元史觀應受到尊重，也望對岸早日有民主自由。

針對林佳龍的文明發源地說法，卓冠廷昨日解釋，林在會中說的是，「有些研究顯示，人類文明起源地在台灣，南島文化就是，很多結論都是指向這裡。」他的原意為「有研究指出台灣是南島文化的發源地」。

綜合媒體報導，中國官媒《人民日報》點名林佳龍，諷他歷史知識「了得」，酸說「有立場不可怕，可怕的是明明很偏頗，還要裝聖人立牌坊」。

中市府先是發出聲明認為，中國媒體未過濾資訊，以斷章取義的內容進行評論，還稱南島文明源自中國福建，對其錯誤的評論和資訊深表遺憾。卓冠廷則說，公民社會享有言論自由，多元史觀也應該受到尊重，相關的討論在台灣屢見不鮮，希望中國能早日享有民主、自由與開放空間。