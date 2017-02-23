| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
農委會宣布 家禽禁運禁宰措施明起解除 巴基斯坦高檔購物中心遭炸彈攻擊 8死30傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

「文明起源說」遭中媒嘲諷 中市府用「民主」回應...

2017-02-23  16:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍日前在市議會脫口說出，「人類文明發源地在台灣」，引發外界討論，中國媒體也發文暗諷。對此，台中市新聞局長卓冠廷回應，多元史觀應受到尊重，也望對岸早日有民主自由。

針對林佳龍的文明發源地說法，卓冠廷昨日解釋，林在會中說的是，「有些研究顯示，人類文明起源地在台灣，南島文化就是，很多結論都是指向這裡。」他的原意為「有研究指出台灣是南島文化的發源地」。

綜合媒體報導，中國官媒《人民日報》點名林佳龍，諷他歷史知識「了得」，酸說「有立場不可怕，可怕的是明明很偏頗，還要裝聖人立牌坊」。

中市府先是發出聲明認為，中國媒體未過濾資訊，以斷章取義的內容進行評論，還稱南島文明源自中國福建，對其錯誤的評論和資訊深表遺憾。卓冠廷則說，公民社會享有言論自由，多元史觀也應該受到尊重，相關的討論在台灣屢見不鮮，希望中國能早日享有民主、自由與開放空間。

廣告
  • 台中市長林佳龍發言遭中國官媒批評，新聞局長卓冠廷回應，相關討論在台灣很常見，望對岸早日享有民主自由。（資料照，記者黃鐘山攝）

    台中市長林佳龍發言遭中國官媒批評，新聞局長卓冠廷回應，相關討論在台灣很常見，望對岸早日享有民主自由。（資料照，記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 人民日報 卓冠廷 南島文化 台中市 林佳龍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：「文明起源說」遭中媒嘲諷 中市府用「民主」回應...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.