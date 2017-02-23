追國民黨431筆房產 黨產會520前「一月一聽證會」
2017-02-23 16:50
不當黨產委員會主委顧立雄重整腳步，持續追討國民黨不當黨產。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會追討國民黨不當黨產近來受阻，除了國民黨激烈抗議，前總統馬英九公開批評，甚至連台北高等行政法院1月底也對凍結國民黨帳戶裁定停止執行。黨產會主委顧立雄日前特別在臉書發文，痛批國民黨的頑抗。有媒體指出，顧立雄現已重整步伐，即將針對國民黨價值百億元的461筆房地產展開調查，並每月舉辦一場聽證會。
根據《上報》報導，農曆春節結束以來，黨產會已經逐漸「回神」，將把調查重點放在追查國民黨名下服務社、地方黨部有否無償取得的問題，對於確認是「國產變黨產」的不動產，就進行追徵價額以還財於民。這些不動產全國估計有461筆，總面積達73萬餘平方公尺，移轉金額約12億餘元，以公告現值計算高達逾92億元。
黨產會規劃，將對指標性的相關案件如中廣案、帝寶案、張榮發基金會案、國發院土地案，視調查進度隨時舉辦聽證會，以「一月一聽證會」的方式加速辦案腳步，期望趕在總統蔡英文520就職滿1周年前，拚出一張讓民眾有感的黨產追討成績單。
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