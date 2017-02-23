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接見陳澄波家人 蔡英文：追求真相沒有盡頭
2017-02-23 13:55
總統府將展出「屹立不搖」陳澄波特展，陳澄波長孫、陳澄波基金會董事長陳立栢23日向媒體導覽展場畫作。（記者羅沛德攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天在府內接見本土知名畫家陳澄波家人，並參觀府「屹立不搖」陳澄波特展。蔡英文在致詞時表示，悲劇不容否認，歷史也不該被掩蓋，經歷數十年來的平反運動和調查研究，228事件不再是禁忌，但「追求真相沒有盡頭，追求公義也不會有終點。」
蔡英文表示，陳澄波是台灣近代史上最偉大畫家之一，他是油彩化身，也是228事件犧牲者，他是一個台灣人不會忘記的名字。70年前陳澄波過世時，很多藏有他生前作品的朋友因為擔心被牽連，有些人把他的畫銷毀了，陳澄波的夫人張捷則在很艱困環境下，冒著危險用生命守護僅存的遺作。
蔡英文說，正義來得太晚，要是能夠多留一些畫就好了，讓大家更了解陳澄波，再多留一幅畫，就多一個機會看見陳澄波對美術熱情，再多留下一幅畫，就能感受陳澄波融合東西的前衛精神，更能體會他對鄉土的愛。
總統強調，歷史沒辦法重來，但大家可以盡一切努力，讓世世代代台灣人，在有限作品裡，認識陳澄波和他所彰顯的時代精神，這是轉型正義一個很重要部分；她覺得很榮幸可以在總統府內規劃陳澄波的藝術畫展，要請國人大家一起來總統府，再一次仔細欣賞陳澄波畫作。
蔡英文表示，陳澄波最後一幅畫作是「玉山積雪」，這是他在嘉義市街望著玉山的寫生，創作時間是1947年，在這次展覽有這幅畫，小小的卻有很強力量；這幅畫提醒大家，玉山蒼白山頭仍盼望著春天，寒冬一定會過去，積雪終究會融化，「各位盼望和惦記我們都知道也了解，請大家放心，我們會努力。」
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