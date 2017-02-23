高工時行業 勞動部將全面展開檢查

2017-02-23 13:33

〔記者李欣芳／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車車禍釀33死，遊覽車司機超時工作引發外界關注，勞動部長林美珠今天表示，針對相關高工時行業，如客運業、醫療保健、物流業、幼教等，勞動部規劃10幾個專案檢查，現階段針對遊覽車事件對旅行社和遊覽車加強查緝。至於何時開始勞檢？林美珠說，手上沒有資料，會後再做了解。

被詢問遊覽車駕駛的駕駛工時加上待命工時，究竟應該如何計算？林美珠說，現行法令規定1天工作不得超過12小時，任何行業都不能違反，至於勤務時間比較長，中間有休息時間，希望未來遊覽車業者跟駕駛可以談定勞動條件，對休息和駕駛時間，做合理調配和工時管理。

交通部、勞動部今天針對「國道五號交通事故檢討及改善措施」向行政院院會提出報告，林美珠會後出席行政院的記者會，做以上表示。

對於靠行車制度的檢討，交通部長賀陳旦則表示，這是結構性問題，不太容易在眼前能完全改善，「靠行」在法令上沒有正式定位，會在今後1年檢討相關法令，給予正式定位。