到中市大鵬新城拉票 吳敦義︰黨費不必上繳

吳敦義到中市大鵬新城拉票，強調要培育青年，而且活絡組織，黨費不必上繳。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-23 13:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前副總統吳敦義今天到中市西屯區大鵬新城進行拜訪，吳敦義向在場的黨員表示，當選後，地方黨費不用上繳中央，而且要拚經濟、堅持一中各表及培育年輕人。

國民黨主席選舉將在5月20日舉辦，黨主席有6人參選，前副總統吳敦義今天到大鵬新城拜會黨員，逐一向黨員握手。

吳敦義表示，公職黨員及10多萬的黨員是國民黨的兩大臂膀，這兩大臂膀可對目前政府的缺點產生制衡。

吳敦義表示，一黨獨大就是一黨獨霸，民進黨現在就是獨霸，雖然國民黨在野，要對民進黨產生監督的力量，讓國民黨一旦執政後，可讓中華民國再度發光發熱。

吳敦義強調，一旦他當選黨主席後，要活絡黨的基本組織，讓地方進行情感交流，如此才會產生共識，這個黨才會有靈魂，因此，地方的黨費不用上繳，可用在地方上。

此外，他當選黨主席後，將會培育青年，同時要拚經濟，不要拚意識型態，要堅持九二共識、一中各表。

吳敦義表示，他若當選黨主席，在野期間，要強化制衡及監督的力量，活化國民黨的組織，增加國民黨的戰鬥力。

吳敦義指出，若當選黨主席重新執政後，要拚經濟不拚意識型態，然後用九二共識一中各表，恢復兩岸和平穩定發展，讓年金改革更合乎公道、合理，讓年金不會破產，讓軍、公、教、警、消防、勞工、農民有尊嚴、溫飽日子。

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