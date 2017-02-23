北市被質疑隱匿禽流感 柯：我隱匿這幹嘛

2017-02-23 13:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報昨獨家報導，農委會防疫局昨透露北市去年已發現3起病例，但北市動保處卻對外宣稱「未檢出禽流感反應」，藍綠議員皆批評北市隱匿之嫌，企圖粉飾太平。

台北市長柯文哲今受訪回應，去年的case都有報告，「好像有發新聞稿」，強調「不會啦，我們台北市都公開透明」，該怎麼做就怎麼做，北市府不需要隱匿，更反問現場媒體「隱匿這幹嘛？」

此外，北市歷史建築中山橋拆除後，閒置14年仍未重建，士林區永倫里長宋旭曜痛批從馬市府到柯市府都在「說一套做一套」、「膨風」；柯文哲直指當年切割的方式讓中山橋現在裝不起來，「你們可以去工程專家」，媒體追問這是誰留下來的爛攤子，柯苦笑反問「誰留下來的你不曉得？」