護樹團體批「郝龍斌2.0」 柯：我不是希特勒
2017-02-23 12:58
〔記者沈佩瑤／台北報導〕在台北市副市長陳景峻與辦公室主任蔡璧如協調下，大巨蛋案已完成台建中心初審，預計明年8月就可完工，松菸護樹志工團痛批柯又在選前護航財團，根本是「郝龍斌2.0」。對此，柯文哲今上午出席兵役節頒獎典禮後受訪表示，就算要拆也要依法，「我講過，我們台灣不是上海、也不是新加坡，我也不是希特勒。」
柯直言，要拆也要依法，不是那麼容易，但「對政治還是有延續性」，而且「我們台灣不是上海、也不是新加坡，我也不是希特勒」，並強調不管喜歡不喜歡他（趙藤雄），「我就是能保證一個公平正義，依法行政去處理，只能做到這樣。」
至於會不會公開協商相關會議記錄，柯文哲則說還要回去問一下，應該「主要是陳景峻在跟他們談啦」，不過既然後續進入審查程序，「就是公開透明」。
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