| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
齊柏林被爆「違法」養保育龜 結果大翻轉！ 草屯農會爭不休 總幹事及18當選人揚言請辭明志 墾丁外海出現浮屍 恆春海巡隊釐清中 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

護樹團體批「郝龍斌2.0」 柯：我不是希特勒

2017-02-23  12:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕在台北市副市長陳景峻與辦公室主任蔡璧如協調下，大巨蛋案已完成台建中心初審，預計明年8月就可完工，松菸護樹志工團痛批柯又在選前護航財團，根本是「郝龍斌2.0」。對此，柯文哲今上午出席兵役節頒獎典禮後受訪表示，就算要拆也要依法，「我講過，我們台灣不是上海、也不是新加坡，我也不是希特勒。」

柯直言，要拆也要依法，不是那麼容易，但「對政治還是有延續性」，而且「我們台灣不是上海、也不是新加坡，我也不是希特勒」，並強調不管喜歡不喜歡他（趙藤雄），「我就是能保證一個公平正義，依法行政去處理，只能做到這樣。」

至於會不會公開協商相關會議記錄，柯文哲則說還要回去問一下，應該「主要是陳景峻在跟他們談啦」，不過既然後續進入審查程序，「就是公開透明」。

廣告
  • 柯文哲說，大巨蛋就算要拆也要依法，「我講過，我們台灣不是上海、也不是新加坡，我也不是希特勒。」（記者方賓照攝）

    柯文哲說，大巨蛋就算要拆也要依法，「我講過，我們台灣不是上海、也不是新加坡，我也不是希特勒。」（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：護樹團體批「郝龍斌2.0」 柯：我不是希特勒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.