禽流感防疫不鬆懈 林全：未來幾週是關鍵

2017-02-23 13:04

〔記者李欣芳／台北報導〕禽流感疫情近日雖無升溫趨勢，不過，行政院長林全今天主持行政院院會時表示，危機尚未解除，各項防疫措施仍不可鬆懈，尤其最近不論是養禽業者、屠宰場業者及消費者都很關切家禽禁運禁宰措施，請農委會保持警戒，密切注意疫情發展趨勢，他強調未來幾週是防疫關鍵時刻，請各單位仍需堅守崗位，持續努力。

林全表示，禽流感的防疫工作今年首度納入中央災害應變機制，他感謝中心指揮官、各相關機關首長及地方政府的共同努力及合作，這次7天禁運禁宰的超前部署行動措施，使禽流感疫情得以控制，這段時間農委會以及相關部會的工作夥伴，尤其在第一線處理疫情的同仁，非常辛苦。

林全指出，關於7天的禁令時間是否延長，請農委會依表定計畫評估疫情程度，審慎進行專業的評估研議，並做好社會溝通，妥適對外說明。如認為無延長禁運禁宰期限之必要，仍應持續推動及落實各項禽流感強化防疫作為，嚴加防範疫情擴散與傳播。這次H5N6於水禽，特別是鴨類，需特別注意控制疫情。

有關業者違規丟棄死禽，林全請環保署及內政部警政署等單位，協助地方政府加強查緝工作。

林全說，這次因7天禁運禁宰而受影響的業者，請農委會儘速完成補償作業，並廣為宣導，讓養禽業者充份了解、主動通報，務必做到防疫無缺口，產業及民生經濟才能早日恢復正常運作。對於這次H5N6造成的衝擊，我國相較於韓國、日本相對輕微，由於適當的防疫作為與即時啟動防疫機制，使疫情得到良好控制，在此對辛苦的同仁，給予嘉勉。