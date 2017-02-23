8家客運齊喊漲 徐永明批：把「一例一休」當代罪羔羊

2017-02-23 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕為因應一例一休帶來的影響，許多業者在新法上路後紛紛漲價，與民眾生活息息相關的國道客運，也將於3月1日起調漲票價，最高漲1倍。時代力量立委徐永明質疑，客運業者是否把「一例一休」當代罪羔羊，炒作恐懼、趁火打劫。

徐永明在臉書上寫到，8家國道客運業者為因應一例一休，將從下月開始調漲票價，漲幅最高達到100％。他指出，其實交通部平常就有在補助客運業者，認為一例一休所增加的成本最多2成，業者卻大幅漲價，直言「根本是把一例一休當代罪羔羊，炒作恐懼、趁火打劫。」

徐永明談到，國道5號意外發生後，各界再度檢討交通人力、車體安全等問題，當中固然會牽涉到成本提升。但他表示，更需注意的，是漲價的幅度是否合理，以及8家業者齊聲喊漲，是否有聯合漲價嫌疑，呼籲公平會和交通部介入調查。

徐永明說，為了提升台灣的交通安全，調漲成本是必然的做法，相信民眾也都能接受，但他強調，除了要擔心漲價範圍是否合理外，還要探究增加的成本是否能改善積累已久的安全問題，還是只肥了客運老闆。