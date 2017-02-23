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挨批「郝龍斌2.0」 柯P：大巨蛋不是想拆就拆

台北市長柯文哲對於不滿大巨蛋復工的聲浪做出回應。（記者方賓照攝）

2017-02-23  12:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府與遠雄集團已談妥達成協議，同意大巨蛋改善公安問題後復工，預計明年中完工啟用，傳聞讓堅決反對大巨蛋的人士不滿，批評柯是「郝龍斌2.0」。對此，台北市長柯文哲表示，要拆大巨蛋也不是他想拆就拆，「我又不是希特勒」。

綜合媒體報導，針對大巨蛋在北市府與遠雄董事長趙藤雄達成協議後，即將在近期復工並趕在2018年地方選舉前完工的消息，引發諸如松菸護樹等的社運人士不滿，痛批柯面對選舉就變成護航財團，儼然是「郝龍斌2.0」。對此，柯文哲今天表示，要拆蛋也必須依法，但北市府判斷後覺得不是很容易，不是他想怎樣就怎樣。

柯文哲強調，他不是希特勒，台灣也不是中國、新加坡，大巨蛋不管你喜不喜歡，就是按照公平正義、依法行政的態度去處理。而針對副市長陳景峻說「敬佩趙藤雄」，柯文哲今天強調，「我個人是不會敬佩他」、「諷刺你們還當真」。

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