228事件70週年 228紀念館特展開幕

228紀念館開館館長蕭博文（圖左）、文化局長鍾永豐（圖中）及現任館長蕭明治（圖右）一起翻閱展覽資料。（記者鍾泓良攝）

2017-02-23 12:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕228事件70週年即將到來，今年同樣也是228紀念館開館20週年，讓今年具有雙重紀念意義，因此今年紀念館舉辦「228事件70週年暨台北228紀念館開館廿週年紀念特展」，將同時呈現228事件爆發時國內外媒體新聞；80年代，民主前輩走上街頭高喊平反228；90年代，官方道歉、立紀念碑、訂紀念日、設紀念館和賠償事宜等文物展示。

此外，紀念館在25日至28日於戶外廣場舉辦四場演奏會，27日也會在228和平公園音樂台，邀請台灣師範大學音樂系交響樂團、華岡藝術學校合唱團聯合演出，著名音樂家鍾耀光譜曲、228受難者王添灯外曾孫女何欣怡作詞，共同創作出228紀念主題曲「228民主頌」。

紀念館今天舉辦紀念特展開幕記者會，文化局長鍾永豐、紀念館開館館長葉博文、前考試院長姚嘉文及台北市228協會理事長黃秀婉均出席。蕭博文致詞時提到，自己正好1947年出生，228事件發生幾年自己就幾歲；他提到，紀念館籌備初期連文物在哪裡都不清楚，但也在順利開館。

而蕭博文提到，前市長郝龍斌任內將展覽重點放在228事件當下的描述，但對於日治時代情況、228事件後的白色恐怖及戒嚴卻著墨不多，認為這點缺憾應該補齊才能成為尊重史實的紀念館

黃秀婉致詞時表示，紀念館應該要讓年輕學子可以多來228紀念館，這是藝文廣場都邀請年輕學生。她認為，228歷史應從教育做起，否則很多年輕人都覺得228只是一個假日，「歷史是要讓人記住這個事件，我們不能再犯。」

而鑒於今年是228事件70週年，台北市文化局也規劃長達11個月的系列紀念活動，包括228的中樞紀念儀式，今年下半年也會推出一系列藝術沙龍座談、一場戲劇表演及影像沙龍。鍾永豐表示，追求自由人權是人類的本能，希望可以尊重彼此差異，也認為唯有培養深刻寬容歷史感，才能夠有穩健未來。