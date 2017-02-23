林全：228受害者及家屬 應給予適當彌補
2017-02-23 12:18
〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件將屆滿70週年，行政院長林全今天表示，隨著各種政治檔案的整理公開，會有越來越多的真相浮現，對於二二八事件及戒嚴時期，因政府不當使用公權力而受害的個人及其家屬，應給予適當彌補。請內政部及法務部參考各界及家屬的意見，審慎檢討並加速進行。
林全今天主持行政院院會時說，他昨天接見二二八事件的海外遺屬，他們提出許多意見，顯示對於受難者的相關彌補仍有改進空間，這部分需要內政部及法務部等相關部會參考這些意見積極處理。
林全表示，下週二（2月28日）就是二二八事件70週年，這事件造成許多家庭不幸，對台灣社會及民主發展產生重大的衝擊影響。至今仍有相當多的真相與責任尚待發掘與釐清，需要政府與民間的互信包容，共同面對歷史傷痛，反省並處理過去的錯誤，才能讓社會重新凝聚，團結向前邁進。
他表示，為揭露真相，建立透明開放的政府，找回公平正義，政府自去年以來，積極推動各項轉型正義工作，包括不當黨產處理委員會成立、政治檔案的清查整理，並成立原住民歷史正義與轉型正義委員會，以及核定從今年開始的每年4月7日為「言論自由日」等，請各權責機關持續辦理，並做好社會溝通，也請各級政府機關持續努力，杜絕公權力的不當與不法施用，積極落實人權維護。
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