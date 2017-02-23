WTO貿易便捷化協定生效 台灣出口利多

2017-02-23 11:56

［記者彭琬馨／台北報導］為提高進出口WTO業務效率，WTO推動「貿易便捷化協定（Agreement on Trade Facilitation, TFA）」已於本月22日正式生效。外交部表示，TFA為WTO成立21年以來，第一個生效的新多邊協定，對WTO及全球貿易發展均有重要意義，未來台灣將繼續支持WTO推動多邊貿易體制。

此協定旨在排除各國海關通關的繁瑣規定與不必要流程，希望透過透明、簡化、電子化的便利程序，提高進出口通關業務效率，由於協定能有效減低通關作業成本、創造具體貿易利益，在推動之時即備受國際社會重視。

外交部表示，TFA於102年12月在印尼峇里島舉行的WTO第9屆部長會議期間完成談判，台灣在104年8月17日即完成國內程序並向WTO提交TFA接受書，成為第13個完成TFA批准程序的會員。

外交部表示，依據「經濟合作暨發展組織」（OECD）的研究，該協定對全部會員生效後，可望降低全球貿易成本達12.5％至17.5％。我國105年對外貿易依存度高達96.5％，TFA之生效將有助我國廠商降低貿易成本，進一步拓展國際經貿空間。