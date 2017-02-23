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被譽「長相福泰」還抽中召委 蔡易餘自嘲：肥仔出頭天！

2017-02-23  12:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕第九屆立法院第三會期今選出各委員會召委，事前被民進黨立院黨團總召柯建銘註記「長相福泰、必中無疑」，而推薦為第二名司法委員會召委的立委蔡易餘，今也順利中獎，笑說柯總召晉升為柯太公釣魚成功，並自嘲「肥仔出頭天」，終止民進黨抽籤6連敗紀錄。

柯建銘日前在推舉蔡易餘的司委會召委的推舉書中，親筆寫下「推舉為第二名召委（參與抽籤）」，並註記「長相福泰，必中無疑，有信心！」因民進黨團前2會期有5次抽籤選出第二席召委的機會，卻因籤運不佳5次槓龜，如今蔡易餘成功中籤，破除6連敗的疑慮。

蔡易餘今出席黨團記者會時，在場媒體問及此事，蔡笑容滿面地大虧柯建銘，表示柯總召晉升為「柯太公」，釣魚成功，並幽默地自嘲「肥仔出頭天」，終止民進黨抽籤的6連敗，並預祝未來民進黨立院黨團抽召委時，能「每抽必中」。

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  • 民進黨立委蔡易餘。（記者簡榮豐攝）

    民進黨立委蔡易餘。（記者簡榮豐攝）

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