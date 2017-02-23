沒對趙藤雄改觀 柯P直言：他有什麼好敬佩的？

2017-02-23 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府與遠雄大巨蛋有望破冰，副市長陳景峻昨日受訪時，更大讚遠雄董事長趙藤雄「有心完成國家建設」。但台北市長柯文哲可不這麼想，坦言「這是在諷刺，他有什麼好敬佩的？」

綜合媒體報導，由於陳景峻昨日的發言，外界認為市府對遠雄的態度180度大轉變，柯文哲今日出席兵役節頒獎典禮後受訪時表示，他覺得這句話應該是在諷刺趙藤雄，直言「他有什麼好敬佩的？」

柯文哲提到，市府所堅持的是依法行政，以及將公安視為最高標準，強調「我們也是公開透明，公平正義。」